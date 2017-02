Borges aclara: No hay ni está planteado ningún diálogo

Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 22 feb 2017.- El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, precisó este martes que el único diálogo que puede existir en este momento en el país es a través de la realización de las elecciones regionales, y desmintió que la MUD esté considerando reunirse con el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, o con el nuncio apostólico Aldo Giordano para reactivar dicho proceso.

“El gobierno tiene ahorita internamente un caos enorme, está lleno de divisiones (…) El gobierno en este momento está absolutamente en la bancarrota y lo que quiere es dar la imagen de que Venezuela está normal, de que la gente es feliz (…) Para eso ellos quieren usar el diálogo, para lavarse la cara”, manifestó Borges en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

Y siguió: “Yo quiero ser muy claro en esto: ahorita no hay ni está planteado ningún diálogo. Lo único que está planteado es que el gobierno cumpla las cosas con que se ha venido comprometiendo desde el año pasado y que no ha cumplido: abrir el canal humanitario, lograr que se den las elecciones este año, liberar a los presos políticos, respetar a la Asamblea Nacional”.

El parlamentario indicó que “en Venezuela en este momento quien tiene la pelota del lado de su cancha es el gobierno, y tiene que cumplir esos compromisos que adquirió. Si el gobierno piensa que va a utilizar la palabra diálogo para lavarse la cara en este momento que está en la bancarrota, pues se equivoca. Este es el momento en el cual el gobierno lo que tiene que hacer es abrirse al hecho de que Venezuela tiene que votar. Ayer lo decía el cardenal Urosa muy claro: el único diálogo en Venezuela es el voto. No hay mejor diálogo que 20 millones de venezolanos expresándose a través del voto”, sentenció.

A su vez, recordó que a Venezuela le corresponden este año por lo menos esas dos elecciones, gobernadores y alcaldes. “Tenemos que luchar en todas partes del mundo por eso. Lamentablemente el gobierno ha tomado la decisión de no querer elecciones, y nosotros tenemos que cerrarnos, todo el país, a que este año se hagan elecciones. El gobierno no puede, que ya es claramente una dictadura, decir que en Venezuela no hay elecciones. Nosotros tenemos el derecho que esas elecciones sirvan para cambiar el rumbo de caos y de miseria que tiene Venezuela”, sostuvo.

“No está planteada ninguna reunión ni con Zapatero ni Aldo Giordano”

El presidente de la AN negó además que la MUD esté planeando reunirse con el exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, para reactivar el proceso de diálogo.

“No es cierto eso, para nada. No está planteada ninguna reunión ni con Zapatero ni con Aldo Giordano”, dijo.

Acotó que están a la espera de que los cuatro puntos planteados en reuniones anteriores, realización de elecciones, liberación de presos políticos, apertura del canal humanitario y respeto a la Asamblea, “tengan por parte del gobierno no una foto para decir que quieren hablar sobre eso, sino una respuesta clara”.

En ese sentido, Borges precisó que “este no es un momento para dialogar, es el momento para cumplir los acuerdos y los compromisos”.

Finalmente, se refirió a la reunión que sostuvo ayer el presidente Nicolás Maduro con líderes judíos en el Palacio de Miraflores. “Si algo sabe la comunidad judía que me está escuchando es que este gobierno lo que ha hecho es expresar reiteradamente un discurso de odio y un discurso antisemita contra el pueblo judío”, concluyó.

