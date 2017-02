Borges a Panorama: La AN no puede humillarse

ND / Yalezsa Zavala / 6 feb 2017.- El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, precisó que el parlamento está dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer para que haya respeto entre las instituciones; sin embargo, destacó que el poder legislativo no puede “humillarse” ante el gobierno.

“La AN está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para lograr que haya un respeto institucional. Lo que la Asamblea no puede hacer es humillarse, porque eso que pretende el gobierno es engañar y humillar a la Asamblea Nacional y por tanto al pueblo venezolano. Ya nosotros hemos hecho cosas que nos han pedido, como por ejemplo el tema de los diputados de Amazonas, pero de allí pretendan humillar a 14 millones que votaron por esta AN, eso no lo vamos a hacer”, dijo Borges en entrevista a Panorama.

El presidente del Parlamento dijo que “hay que entender muy claramente que el problema de Venezuela no es legal en el tribunal, es político”.

“Maduro y toda su gente está gobernando fuera de la Constitución. En Venezuela no gobierna la ley ni la Constitución, hemos pasado abiertamente a una dictadura, y Maduro está haciendo lo que le da la gana. No es legal, es político, y la única manera de resolverlo es a través del voto, logrando que a las elecciones de gobernadores y alcaldes le pongan fecha, e incluso, vayamos más allá y que haya elecciones generales”, remató.

Etiquetas: AN | Julio Borges