Blanco: Lo más sano es que nos olvidemos de las alcaldías y gobernaciones para salir primero de Maduro

Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 10 feb 2017.- El diputado y presidente encargado de ABP, Richard Blanco, dijo que aunque actualmente no se encuentra en campaña, le gustaría ser alcalde de Caracas; sin embargo, precisó que la prioridad debe ser “salir de la desgracia de Maduro”.

“Yo no estoy en campaña para la Alcaldía de Caracas, pero voy a ser sincero: yo quiero ser alcalde de Caracas para que se sepa cómo puede ser un alcalde”, manifestó Blanco en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

Blanco dijo estar preparado para ese cargo porque conoce la ciudad, además de haber varias presentado alternativas para mejorarla. “Me la paso en los barrios y urbanizaciones de Caracas. Yo nací en La Pastora, soy 100% caraqueño y me da nota, quiero ofrecer mis servicios como alcalde”.

Y remató: “Yo no le vengo a caer a coba aquí a la gente, pero lo digo bien clarito hoy: yo quiero ofrecer mis servicios como funcionario público las 24 horas del día para recomponer a Caracas, sé cómo hacerlo, porque me he preparado para eso. Pero para mí, para nosotros en Alianza Bravo Pueblo, para el país, para la Mesa de la Unidad Democrática, lo más sano es que nos olvidemos de las benditas alcaldías, de las benditas gobernaciones que sabemos que las vamos a ganar, y lo primero que hagamos es salir de la desgracia de Nicolás Maduro como presidente de la República que abandonó Venezuela”.

vaya al foro