Barboza propone definir una agenda de leyes que refleje la visión de país de la MUD

ND / nota de prensa 7 7 feb 2017.- Con el fin de orientar el rumbo para el cambio político, económico y social del país, la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional presentará ante la Comisión Consultiva de este cuerpo, una agenda legislativa coherente que marque el rumbo que permita al país salir de la crisis.

Así lo informó el presidente de la mencionada instancia parlamentaria, el diputado zuliano Omar Barboza, al término de la reunión ordinaria. “Vamos a plantear a la Directiva de la Asamblea Nacional que convoque la Comisión Consultiva, de acuerdo al artículo 36 del reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, y apruebe una agenda legislativa para el cambio, que significa establecer como prioridades los proyectos de leyes que vayan en la dirección de representar nuestra visión de país desde el punto de vista legislativo”.

Indicó que estos proyectos de leyes una vez sancionados en segunda discusión no serán remitidos al Ejecutivo Nacional, como corresponde, hasta tanto no se superen las diferencias con el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia. “Vamos a constituir con todas esas leyes sancionadas un banco de leyes que van a representar el proyecto de país que propone la mayoría parlamentaria representada en la Unidad Democrática”.

Aseguró que este cuerpo de leyes una vez sancionadas entrarán en vigencia, más temprano que tarde, asegurando que será en el momento en que se produzca el cambio político en Venezuela. Cuando el Gobierno Nacional decida respetar la Constitución y las atribuciones de la Asamblea Nacional.

“Ya con la ley de Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional se aplicó este procedimiento, fue sancionada en segunda discusión y no se envió al Ejecutivo. Nosotros no nos vamos a prestarnos al juego del llamado desacato, que no es otra cosa que una decisión política para boicotear el trabajo legislativo. Vamos a respetar nuestras atribuciones constitucionales, permitir que el esfuerzo y el trabajo que se hace en el parlamento para aprobar las leyes que resuelvan los problemas del país, simplemente no tengan ninguna utilidad porque van a hacer devueltas con toda seguridad”.

Adelantó que el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges está de acuerdo con este planteamiento, pero la decisión de la agenda legislativa definitiva será en acuerdo con todos los presidentes de la Comisiones Permanentes.

Entre las prioridades para considerar en la agenda legislativa se tiene previsto los temas como la descentralización; educativo, incluyendo la Ley de Universidades; seguridad ciudadana; económico, como volver a tramitar la ley del Banco Central de Venezuela, una nueva ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica; así como la ley Orgánica de la Administración Financiera del sector público.

“Aquí entrarían incluso leyes que ya están sancionadas y que han sido devueltas por la Sala Constitucional del TSJ. En materia social todo lo que es el sistema de pensiones, por ejemplo de la adjudicación de la propiedad de la tierra a los habitantes de los barrios de Venezuela, petrolero, ambiental, como el problema del agua, las cuencas, el sector eléctrico. Leyes que regulen los Poderes Público, una ley de repatriación de capitales provenientes de la corrupción. Son leyes que deben formar parte de esa agenda y los vamos a llevar a la Comisión Consultiva”. Destacó el diputado Barboza.

Finalmente explicó que la Comisión Legislativa además tendrá la tarea de revisar algunas leyes que fueron aprobadas en anteriores años aquí en la Asamblea Nacional, que violan el texto constitucional.

“Una de las tareas fundamentales de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Legislación en específico es adaptar la legislación Nacional al texto de la Constitución, pues muchas leyes que están vigente, son inconstitucionales. En este momento la administración de justicia no las va a declarar inconstitucionales, porque hay un evidente control del Poder Judicial venezolano y este es un problema de fondo que estamos viviendo, que da una idea del tamaño de la tarea que tenemos en esta Comisión”, concluyó.

Etiquetas: agenda de leyes | Omar Barboza