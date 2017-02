Arias Cárdenas: El 4F era necesario porque el bipartidismo no daba para más

ND / 4 feb 2017.- El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, aseguró que lo ocurrido el 4 de febrero de 1992 fue una “ruptura que era necesaria”. Insistió en que sus objetivos no eran sólo militares: “Nuestro objetivo fundamental es el político, es la toma del poder para la transformación y la participación”.

En una entrevista que publica Panorama, señaló: “Estoy absolutamente convencido de lo que hicimos y estoy más profundamente convencido de continuar. Produjimos una ruptura que era necesaria, el bipartidismo no daba para más (…) El 4 de febrero era necesario, lo asumo con certeza y nos queda muchísimo por hacer. Lo que hicimos logró dar un sacudón económico en el país, la ruptura de lo que significaba el manejo de la renta petrolera para unos pocos y eso lo produjo en la práctica el presidente Chávez, quien lo diluyó para democratizarlo en inversión social (…) este cambio nos obliga a la reflexión y para llevar adelante otras transformaciones”.

“El presidente Chávez avanzó un poco y el reto lo tenemos al lado del presidente Maduro”, comentó.

En su opinión, el expresidente Hugo Chávez “significó una integración entre el pueblo y la Fuerza Armada, la participación, la interacción que por supuesto tiene mucho por avanzar y por hacer”.

“Nosotros tuvimos obviamente una derrota militar, el Presidente (Chávez) lo dijo en palabras corticas: ‘Por ahora no logramos los objetivos’. Pero es que nuestros objetivos no eran solamente militares, el control del poder, lo discutimos muchas veces con nuestra gente. Nuestro objetivo fundamental es el político, es la toma del poder para la transformación y la participación, eso lo dijimos desde esa misma madrugada, la noche del 3 (de febrero) y la madrugada del 4. Chávez lo expresó claramente: ‘Tenemos una línea de acción y unos objetivos que por ahora no fueron conseguidos, pero vendrán nuevas situaciones’, y se fueron construyendo para todos en paz por la vía electoral, con la participación del pueblo, en la jornada memorable de las elecciones del 98 y después las validamos con lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente”, explicó.

Etiquetas: 4 de Febrero de 1992 | 4F | Francisco Arias Cárdenas | Hugo Chávez