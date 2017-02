Circo sin pan

Primero en la antigua república romana y después durante los años del imperio romano, los políticos y quienes ostentaban el poder hacían gala de la técnica de “pan y circo”.

Para ganarse el beneplácito del público los personeros y aspirantes a cargos en el senado romano o a convertirse en cónsules de la república, hacían grandes fiestas en espacios públicos donde repartían comida y juegos para la distracción de los ciudadanos romanos.

Inclusive, podemos decir que en aquellos días nació el clientelismo político y en cierta medida el mismo populismo como método de acción política de algunos ambiciosos de aquellos días.

Pero, lo cierto es que los romanos repartían entre los ciudadanos de Roma “pan”.

Hoy vemos como los enchufados de Miraflores y sus respectivos acólitos regionales y locales se afanan en llevar adelante circos por todas partes para la distracción del pueblo hambriento.

Las fiestas de carnavales se han convertido en medios para que los alcaldes y gobernadores de Maduro gasten millones de bolívares y miles de dólares en tarimas, artistas y más, mientras que las neveras de los venezolanos siguen vacías.

Los alcaldes y gobernadores de Maduro crean sus propios “circos” a la usanza de los romanos, pero con una notoria diferencia: No hay pan.

Por los menos, los romanos repartían a manos llenas trigo, granos y demás artículos comestibles, éstos populistas seudo-revolucionarios de aquí no dan pan a nadie.

Por el contrario, hemos recibido la denuncia en varias comunidades de Anzoátegui que el régimen pretende arrebatarles las bolsas del Clap a los ancianos y personas con capacidades especiales.

Es decir, entre lo poco que dan siguen los recortes y las migajas continúan reduciéndose.

Mientras el pueblo se muere de hambre, en las alcaldías, gobernaciones, ministerios y en la misma Miraflores siguen las fiestas carnestolendas.

Las bacanales rojas no se limitan a los días de febrero, sino por el contrario se extienden a los 365 días del año. El desenfreno, la anarquía, el bochinche administrativo es permanente y se agudiza a medida que va pasando el tiempo.

Y, al mismo tiempo que Nicolás Maduro va engordando millones de venezolanos se enflaquecen, niños mueren por desnutrición en los hospitales, ancianos padecen por no conseguir sus tratamientos para la hipertensión, diabetes y demás trastornos de salud.

Permítanme citar la canción de Alí Primera, tan querido por quienes tienen el poder en este momento, “no te dejes engañar / cuando te hablen de progreso / porque tú te quedas flaco / y ellos aumentan de peso”.

Así está ocurriendo en nuestra amada Venezuela, son millones de venezolanos que están pasando hambre. Ya suman muchos de casos de personas que se han muerto por consumir yuca amarga, debido al hambre que está sufriendo.

El circo que ellos montan no le llenan los estómagos a los niños que se desmayan en los colegios, no calma el llanto del bebé que no tiene leche para comer, no seca las lágrimas de esa madre desesperada que ve como sus hijos se quejan por el dolor que lacera sus barrigas vacías.

Por eso, nadie cree en sus circos. Por eso el pueblo rechaza a Maduro y su gente.

