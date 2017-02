Aníbal Sánchez: El CNE utilizaría la renovación de los partidos como excusa para posponer las regionales

ND / 7 feb 2017.- El especialista en temas electorales, Aníbal Sánchez, asegura que no existen impedimentos jurídicos para convocar las elecciones regionales tal y como lo anunció el año pasado la presidente del organismo electoral, Tibisay Lucena. El no haberlo hecho hasta ahora, agrega, es una “omisión constitucional”.

Así lo dijo en nota de prensa.

“No existe impedimento juridico para convocar las elecciones regionales. Al contrario, luego de hecho el anuncio del calendario electoral por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y estando a la fecha en omision constitucional para el caso de los gobernadores y diputados a los Consejos Legislativos, de acuerdo a los artículos 160 y 162 de la Constitución que contemplan períodos de cuatro años, al CNE no le queda otra que dar cumpliemiento al artículo 42 de Ley Electoral y en acto público y posterior publicación de la Gaceta Electoral, presentar el cronograma electoral”.

El especialista recuerda que en el anuncio hecho el año pasado por Lucena se incluía la reprogramacion del acto de renovacion de los partidos, tomaba previsiones incluso para las elecciones primarias de las organizaciones que así lo solicitaran en el segundo trimestre; y organizarían las elecciones regionales a final del primer semestre, quedando pendiente para diciembre las elecciones de los 2.792 cargos municipales, coincidiendo con su fecha de vencimiento para el mandato.

“Hasta ahora las variables que han privado para no convocar las elecciones son de carácter político, técnico y financiero. Para ninguno es un secreto los números que se han obtenido en las últimas encuestas de opinión, como por ejemplo Datanalisis, donde el rechazo de la gestión de Maduro para enero estaba sobre el 78% y en esas condiciones han preferido retrasar cualquier tipo de consulta; y, por otro lado, el oficialismo lanza su campaña adelantada, afianzando el tráfico de necesidades por medio de las bolsas Clap y la carnetizacion, un mecanismo más de control social”, dijo.

“A nivel técnico están creando una atmósfera enrarecida sobre la legitimidad de las organizaciones políticas, una variante de su estrategia de descalificar e inhabilitar a los actores políticos. Y es así como surgen desde el Tribunal Maximo interpretaciones y añadiduras a artículos de ley existentes desde 1965. Es así como le suman al proceso de renovacion de los partidos el control de los registros por parte del CNE, cambiando la relación militante-partido; la manifestación de la voluntad del elector por medio de la captahuellas y la prohibición de la doble militancia. A un año de la sentencia 01-2016 aún no se conocen los sitios y días donde tendrán que asistir los militantes. Todo esto hace muy difícil la renovación de los 62 partidos políticos”.

Recuerda Sánchez que estas trabas técnicas implican que los partidos sin renovar no pueden postular ni participar en elecciones. “A eso se le suma la solicitud de cancelación de la MUD, que estaría excenta de renovación por haber obtenido más del 1% de los votos en las pasadas elecciones parlamentarias, lo que crea un ambiente para dilatar las elecciones por falta de partidos de oposición, buscando responsabilizar a la oposición de este hecho”.

“El cronograma electoral debe ser integrado”, precisa Sánchez, “ya que corren varios procesos en paralelo y que podrían tener actividades colindantes”. “No se puede olvidar que hay que actualizar también el Registro de Electores, donde, por cierto, en la página web se puede constatar que solamente se registraron entre julio y noviembre de 2016 1.200 nuevos electores. También hay que seleccionar el contingente que va Servicio Electoral”.

Existe además, agrega, “una limitación financiera denunciada por voceros del mismo CNE pues solo le aprobarían el 7,95% de lo solicitado”.

El experto recuerda que tanto la comisión técnica del CNE, como los comités electorales, no pueden elevar propuestas de cronogramas sin considerar su viabilidad técnica, operativa y financiera, hecho que limita el paso de los cronogramas a la JNE y de ahí al directorio.

“Planificar las regionales podría llevar unos 163 días, y en el caso de la renovación de los partidos puede ser discrecional, entre 4 a 6 semanas, más el periodo de validación y subsanacion”, finaliza Sánchez.

vaya al foro

Etiquetas: CNE | cronograma electoral | elecciones regionales | renovacion