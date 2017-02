AN remitirá informe de irregularidades de los Clap a Contraloría

ND / 21 feb 2017.- El diputado a la AN, Carlos Paparoni afirmó que que las cajas de los Clap que vendidas a 35$ en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, en realidad costarían 8$, lo que conlleva a una irregularidad que no es explicada por el Ministerio de Alimentación.

“Al presidente Nicolás Maduro no le interesa que más de 350 niños no asistan a clases por falta de comida, ni que más de 3 millones de venezolanos coman de la basura”.

“Por cada kilo que viene en las cajas se podría subir 16 veces la producción nacional. Ya no se cubre el 20% de maíz blanco”, dijo Paparoni, quien se preguntó “¿Cómo puede dormir Maduro cuando 122 millones de dólares se fueron en sobreprecio y una familia murió por comer yuca amarga?”.

Por su parte, el diputado Carlos Valero indicó que “62% de los venezolanos sufrió una reducción aproximada de 8 kilos por falta de alimentos”, por lo que exigió al Gobierno “la apertura de un canal humanitario de comida y medicinas para paliar la crisis”.

A su vez, la parlamentaria María Beatriz Martínez aseveró que “las cifras indican que 49.9% de personas se encuentran en pobreza extrema, niños y ancianos muertos por mal nutrición”. Por lo que recordó que “los Clap no solucionan el problema de la escasez de alimentos”.

Al finalizar durante la tarde de este martes en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional el debate sobre este tema, fue aprobado por unanimidad la propuesta de remitir el informe de las irregularidades en los Clap a Contraloría General de la República.

Etiquetas: AN | CLAP | irregularidades