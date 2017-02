AN aprueba voto de censura al ministro Motta Domínguez por responsabilidad en crisis eléctrica

ND / 23 feb 2017 / foto Twitter: @AsambleaVE.- Este jueves, la mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó en sesión ordinaria un acuerdo que establece el voto de censura al ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, por su responsabilidad en la crisis eléctrica.

El diputado Jorge Millán fue el encargado de iniciar el debate.

El parlamentario se refirió a la corrupción durante la gestión de Motta Domínguez e insistió en que debe salir del Ministerio para la Energía Eléctrica.

Comentó que, según una investigación que llevaron a cabo durante meses, han sido “25 mil millones de dólares” lo que ha perdido el país “por una mala administración, por la corrupción roja rojita y por el deseo voraz de una clase política que lidera Nicolás Maduro de llenarse los bolsillos en el exterior, mientras tienen al país pasadno miseria”.

“Producto de las investigación nosotros no podemos dejar de señalar las responsabilidades que tiene Motta Domínguez durante la crisis eléctrica. No es el único”, expresó.

Millán agregó: “Él ha mantenido la corrupción en el sistema eléctrico”.

“El Gobierno se dedicó a ver cómo se enriquecía, a ver cómo los Samark López de este mundo, los Rincón, los Diego Salazar (…) Cómo ellos se enriquecían de la forma más vil que una persona puede enriquecerse”, manifestó.

Insistió en que “la crisis eléctrica no ha sido superada, no es cierto lo que le ha dicho Motta Domínguez al país que la crisis tenía que ver con el fenómeno El Niño, porque el problema tiene que ver con que se robaron el dinero de las plantas termoeléctricas que tendríamos que tener para cuando hubiese sequía, no tuviésemos que sobreexplotar el Guri y pudiésemos transitar esos períodos con generación térmica. Y aun hoy estamos dependiendo de que no haya una sequía significativa”.

“No podemos tener un payaso dirigiendo los destinos de un área tan importante como es el sector eléctrico”, sentenció.

