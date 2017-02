Alcides Padilla (ABP): Maikel Moreno viene a destruir lo poco que queda de democracia

ND / nota de prensa / 25 feb 2017.- El dirigente nacional de ABP, Alcides Padilla, afirmó que “la designación de Maikel Moreno como nuevo presidente del TSJ, viene a implementar el desconocimiento total y veto a la AN, la persecución de líderes políticos no afectos al régimen, y por ende, destruir todo lo poco que queda de democracia en Venezuela”.

Sobre la renuncia de la anterior presidenta del máximo tribunal del país, aseguró Padilla: “Muy tarde se dio cuenta la expresidenta de hasta donde podían llegar quienes hoy ostentan el poder nacional, basándose en las violaciones a la Constitución Nacional y saber que los casos de Lesa Humanidad no prescriben”.

De acuerdo a una nota de prensa, no tiene dudas de que Moreno viene a terminar el trabajo que dejó a medias la anterior presidenta: “Inhabilitar al poder constituido de la Asamblea Nacional, aunque ello conlleve declarar una dictadura en el país”.

“Y eso debemos denunciarlo ante todos los venezolanos y ante los ojos del mundo. No actuar contra lo que se propone este gobierno, el cual ya luce en el suelo, sería permitir que la sangre llegue al río, pues vendrán mas persecuciones, asesinatos entre gallos y medianoche, y por supuesto, terror y miedo, como en tiempos de la Seguridad Nacional del dictador Marcos Pérez Jiménez”, dijo.

Etiquetas: Alcides Padilla | Maikel Moreno | TSJ