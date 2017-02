Alcalde de Valera: Partidos minoritarios sí están incluidos en proceso de reestructuración de la MUD

ND / Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 8 feb 2017.- El alcalde del municipio Valera del estado Trujillo, José Karkom, precisó este jueves que la reestructuración de la MUD incluye a todos los partidos y que cualquier idea presentada será tomada en cuenta.

“Es como todas las familias, siempre tiene que haber una renovación, siempre tiene que haber la consulta de ideas. Eso nos permite avanzar”, manifestó Karkom en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

El mandatario local indicó que la MUD asume esta etapa de reestructuración “con mucha responsabilidad, sobre todo como está la situación del país, donde sabemos que lo que hay es hambre y miseria. Frente a esa responsabilidad aquí estamos dando la cara”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que no es cierto que no estén incluidos partidos minoritarios dentro de la junta reestructuradora. “Allí están incluidos, simplemente que los voceros oficiales pertenecen al G9, pero no significa que no tengan voz”, sostuvo.

“Lo importante es crear una gran idea que nos permita presentar lo mejor para el país”, remató.

vaya al foro

Etiquetas: Alcalde de Valera