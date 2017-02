Adriana D’Elia: en Venezuela la gente come de la basura y Tarek Willian Saab no hace nada

ND / 9 feb 2017.- La diputada a la Asamblea Nacional por el circuito 4 del estado Miranda, Adriana D’Elia, acudió este jueves junto a un grupo de parlamentarios a la Defensoría del Pueblo para exigirle al titular de ese despacho, Tarek Willian Saab, cumplir su responsabilidad constitucional de proteger a los venezolanos.

D’Elia denunció que niños y adultos mueren a diario en el país por falta de medicinas y alimentos. “Es muy triste lo que estamos viviendo, hay niños que se están muriendo por falta de comida y por falta de medicamentos. Vemos a personas hurgando en la basura en busca de comida y Tarek Willian Saaab no hace nada, es un derecho constitucional que las personas tengan acceso a los alimentos; a la educación y a la salud. La Defensoría del Pueblo no se ha pronunciado sobre esta situación, por eso vinimos a exigir que se ocupen de los venezolanos y no de un partido político”.

Según D’Elia, “este es gobierno temeroso que se aferra a las instituciones para no perder el poder. A su juicio, el Ejecutivo Nacional sólo se ha encargado de negar a los venezolanos los derechos fundamentales que establece la Constitución y ha politizado los problemas en vez de solucionarlos. No podemos permitir que sigan muriendo venezolanos por falta de comida y de alimentos. Basta de chantaje; de hambre; de amedrentamiento y de presos políticos”.

La parlamentaria también exigió que el Defensor del Pueblo, Tarek Willian Saab, se pronuncie acerca del caso del diputado Gilber Caro, quien fue “secuestrado” el pasado 11 de enero. “El defensor del pueblo no ha hecho nada por la evidente violación a la Constitución que representa el secuestro del diputado Gilber Caro por parte del gobierno. Se están violando los derechos de un venezolano, que además, tiene inmunidad parlamentaria porque fue electo por el pueblo del circuito 4 del estado Miranda”.

Al lugar se trasladó una comisión parlamentaria conformada por los diputados Adriana D’Elia, Karín Salanova, Amelia Belisario, Bibiana Lucas, Carlos Paparoni, Luis Lippa y Dinorah Figuera, quienes solicitaron conversar con el defensor del pueblo, sin embargo, fueron atendidos por un funcionario que recogió información sobre la protesta.

Finalmente la diputada Adriana D’Elia señaló que todo lo que está haciendo el Gobierno de Nicolás Maduro está fuera de la Constitución.

Asimismo, exigió que “se le dé respuesta a los venezolanos que están sufriendo por la irresponsabilidad de quienes hoy gobiernan y que respeten el derecho al voto”, a su juicio, “quienes hoy gobiernan violan la Constitución porque no quieren elecciones. Nos robaron el referéndum revocatorio, nos robaron las elecciones regionales que debían realizarse el año pasado de acuerdo a nuestra Constitución y cada día inventan más artimañas para que no hayan elecciones en nuestro país, por eso nuestra exigencia parlamentaria es que haya elecciones para cambiar este gobierno que ha llevado al país a la miseria”.

Etiquetas: Adriana D´Elía | Defensoria | Tareck William