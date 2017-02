Oleg Oropeza: El CNE comete un error al renovar partidos que están cancelados

Yalezsa Zavala / 15 feb 2017.- El abogado constitucionalista Oleg Oropeza aseguró este miércoles que el Consejo Nacional Electoral está cometiendo un error al permitir la renovación de la mayoría de los partidos de oposición cuando según la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia deben ser cancelados. “Ha habido mucha alharaca de las vocerías de partidos que dicen que es un proceso injusto, que el gobierno quiere eliminar partidos. Me parece poco responsable eso porque aquí lo que se está aplicando es la ley. Se está aplicando además una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y las normas que existen en la Ley de Partidos Políticos. Ciertamente esa Ley es pre-constitucional, pero sus normas no colinden con la Constitución y tienen plena vigencia”, dijo Oropeza en Primera Página de Globovisión.

Acotó, sin embargo, que la resolución del CNE tiene sus errores. “¿Por qué? Hay un trato desigual de las organizaciones políticas”.

“La norma establecen cuándo un partido debe ser cancelado. Y está en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que prcisa que (la cancelación) ocurre cuando una organización política no asiste a dos eventos constitucionales; en este caso, la sentencia estableció la elección presidencial y la elección de la Asamblea Nacional; entonces, los partidos políticos que no asistieron a eso deben ser cancelados. Sin embargo, la resolución del Consejo Nacional Electoral no los está cancelando sino que le es esté permitiendo renovarse como si ellos hubieran participado en esas elecciones. Eso es un error del Consejo Nacional Electoral”.

Y remató: “la mayoría de los partidos de oposición no participaron con su tarjeta, su simbología y sencillamente están cancelados, dejaron de existir como partidos políticos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, en un error de aplicación de la norma, les está permitiendo renovarse”.

vaya al foro

Etiquetas: abogado constitucionalista | Oleg Oropeza