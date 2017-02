Abogado Antonio Molina: Omisión de la AN puede permitir allanar la inmunidad de Julio Borges

ND / 22 feb 2017.- El abogado, Antonio Molina, destacó en el programa Al Instante de Unión Radio, que la asociación bolivariana de abogados, solicitó a la Fiscal General que se inicie la averiguación correspondiente al presidente de la AN, Julio Borges por usurpación de funciones, y exigen se eleve una solicitud a la Sala Plena para que declare o no si hay enjuiciamiento.

La semana pasada esta organización introdujo una demanda contra el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por presunta usurpación de funciones “que no le competen constitucionalmente”, por lo cual pidió a la Fiscalía General de la República la solicitud de un antejuicio de mérito.

“En este momento circunstancialmente la oposición tiene mayoría en la AN, eso haría nulo que despojen de la inmunidad a Borges, pero ellos deben estar prevenidos porque pueden quedar sorprendidos en los últimos días y en los últimos meses. Esa omisión puede permitir allanar la inmunidad”, dijo Molina.

