Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 23 feb 2017.- El diputado de la MUD, Luis Marquina, criticó este jueves la solicitud que hizo ayer el contralor general de la República, Manuel Galindo, ante el Tribunal Supremo de Justicia de una moción de amparo contra la Asamblea Nacional por supuesto desacato.

“Para mí todo esto forma parte del circo que ha venido montando el gobierno con la intención de justificar esos excesos, esos abusos, esa intervención violatoria de la Constitución con la pretensión de desconocer esa voluntad popular que se impuso el 6 de diciembre (…) Esto forma parte del mismo libreto montado desde el Tribunal Supremo de Justicia”, manifestó Marquina en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por VTV.

El parlamentario precisó que “aún cuando la competencia del contralor existe, también hay unos procedimientos, unas normas. No es que cualquiera puede ingresar a una institución pública sin que se cumplan con esos procedimientos”, sostuvo.

A su vez, enfatizó que si el contralor “quiere controlar la ejecución y el uso de los recursos que están asignados a la Asamblea Nacional, lo primero que él tiene que responderle al pueblo de Venezuela es cuántos son los recursos que están asignados a la Asamblea Nacional”.

“El país sabe que los recursos no son enviados a la Asamblea Nacional, que hay una intervención de hecho por una sentencia inconstitucional, que el propio Tribunal Supremo de Justicia se abrogó, violando la Constitución, el derecho de aprobar el presupuesto. Es más, yo me atrevería a decir en ese momento que no el propio contralor general de la República sabe cuál es el presupuesto, ningún venezolano lo sabe, porque hoy en día se maneja el presupuesto nacional como si fuese una especie de partida secreta”, agregó.

Remató diciendo que “todo esto es simplemente una excusa para seguir violando la Constitución, para que el Tribunal Supremo de Justicia siga usurpando las funciones de la Asamblea Nacional y con ello por supuesto desconocer el mandato del pueblo de Venezuela que se expresó por un cambio”.

