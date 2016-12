Tiempo de navidad

La situación deja poco espacio en el ánimo ciudadano, las dificultades de vida afectan significativamente, reduciendo el espíritu de alegría característico de las festividades navideñas. En esto el saldo de la gestión del régimen se anota puntos de éxito, así en su lucha por instaurar una ideología totalitaria, que pretende forzar la tesis de que sólo es posible vivir con ellos en el poder soportado en una sociedad dependiente que le sea servil, defendiendo una suerte de lema que diría: o ellos o nada, ha saturado el ambiente con realidades lamentables que provocan la decaída del espíritu nacional.

Es bueno recordar. En el pasado, el ambiente que construía la sociedad lo plena todo; los medios de comunicación llenaban sus espacios con gaitas, villancicos y aguinaldos, las edificaciones exhibían luces intermitentes y de colores que adornaban calles y avenidas; las empresas hacían fiestas y los trabajadores comenzaban con “el amigo secreto” hasta llegar al intercambio de regalos; empresas regalaban presentes y calendarios de pared y bolsillo; las parrandas eran la nota del día, regalos corrían por las calles de los afectos; los vecinos participaban en las patinatas de las misas de aguinaldos, que terminaban en la misa de gallos, preludio del día de la Natividad del Señor que luego llevaba en enero o febrero a la Paradura del Niño; las familias en medio del festín que se constituía el acto de elaboración de las hallacas, procurando los regalos del niño o San Nicolás, los estrenos y las festividades de navidad y año nuevo que terminaban en la madrugada o más allá del amanecer y así un sinfín de eventos tradicionales de la cultura venezolana.

Es bueno traerlos a la memoria, no para sentir nostalgia por lo que fuimos sino reencontrarnos con lo que seguimos siendo, no lo que perdimos sino lo que tenemos que rescatar. Porque por encima de tropiezos y dificultades somos venezolanos, nuestra esencia y naturaleza, que con tanta intensidad este régimen ha intentado destruir para instalar su proyecto de dominación, esa idiosincrasia se mantendrá, no nos vencerán. Entonces nace la esperanza, la de volver a ser lo que siempre hemos sido y seremos, esa esperanza plena nuestra navidad.

Entonces este país, Venezuela y los venezolanos si tenemos muchos porqué celebrar, por reencontrarnos de nuevo en nuestra esencia de solidaridad y amistad, de trabajo y logros, de lo bueno de la vida en libertad, ese es el mejor regalo que nos daremos todos en estas navidades de 2016.

Para todos una Feliz Navidad 2016 y un 2017 lleno de retos por vencer, que serán vencidos.

