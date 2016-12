Smolansky reitera: No existen las condiciones serias para un diálogo

ND / Yalezsa Zavala / 27 dic 2016.- El alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda, David Smolansky, precisó este martes que es necesario retomar la agenda planteada por Voluntad Popular para la salida del presidente Nicolás Maduro, decretando el abandono de cargo desde la Asamblea Nacional, activando la Carta Democrática Interamericana y ejerciendo “presión de calle”.

En entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, el dirigente opositor dijo que espera que una vez que la Asamblea Nacional inicie el nuevo periodo legislativo, el próximo 5 de enero, se pueda decretar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro.

En ese sentido, se refirió al Tribunal Supremo de Justicia y a la sentencia que impide que desde el Parlamento se decrete dicha figura.

“Quien está en desacato es el Tribunal Supremo de Justicia, quien desconoce a la voluntad popular es el Tribunal Supremo de Justicia, quien se burla de 8 millones de venezolanos que votaron el 6 de diciembre de 2015 por 112 diputados es el Tribunal Supremo de Justicia, son los magistrados sin rostro que están en el Tribunal Supremo de Justicia que es una sucursal del gobierno”, enfatizó.

Seguidamente, mencionó el tema de una posible reestructuración de la coalición opositora y puntualizó que, de ser el caso, lo más importante es que algunas organizaciones se “sinceren” en su compromiso con la Unidad y los venezolanos.

“El diálogo es oxígeno para el gobierno”

Por otro lado, Smolansky reiteró la posición asumida por su partido, Voluntad Popular, de que no existen las condiciones para que se dé un diálogo objetivo con el gobierno.

“No hay las condiciones claras, justas, serias, objetivas, para que haya una conversación con el gobierno”, sostuvo.

Y agregó: “Nos robaron en 2016 el referéndum revocatorio; no ha habido ni siquiera una alternativa como, por ejemplo, unas elecciones generales para la presidencia de la República para de esa forma buscar una solución a la crisis. Seguimos sumergidos en la peor escasez que haya tenido Venezuela en cuanto a alimentos y medicamento y, además de eso, son más de 100 presos políticos que pasaron lamentablemente el 24 de diciembre en algún calabozo de este país. No hay la intención, no hay la voluntad de quien está en Miraflores por liberar a aquellos que están injustamente presos”.

Aseguró que no se ha llegado a “nada” con el proceso de diálogo que desde hace algunos meses se lleva a cabo con el gobierno. “Hay que entender que el gobierno cuando se ve acorralado busca el diálogo, porque el diálogo para el gobierno es oxigeno, el diálogo para el gobierno es un día más que puede permanecer en el poder”, manifestó.

“Cada día que pasa Maduro en el poder gente muere por falta de comida, gente muere por falta de medicamentos y gente muere por la inseguridad”, expresó.

Remató reiterando que la contrapropuesta al diálogo es decretar el abandono del cargo desde la Asamblea Nacional, activar la Carta Democrática Interamericana y “la presión popular en la calle”.

vaya al foro

Etiquetas: abandono del cargo | David Smolansky | diálogo