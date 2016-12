MUD: No habrá diálogo mientras no se cumpla lo acordado

ND / 26 dic 2016.- El secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba, insistió este lunes que la alianza opositora no dialogará con el Gobierno nacional mientras persista el incumplimiento de los acuerdos alcanzados. Subrayó además el interés que tiene la MUD de que el 13 de enero, fecha fijada para el próximo encuentro, el representante del Vaticano y los demás facilitadores constaten “in situ” que los compromisos asumidos por la representación de Nicolás Maduro no se han concretado.

Así lo dijo durante una rueda de prensa en la que agradeció que el secretario de Estado del Vaticano, monseñor Pietro Parolin, haya respondido en tan solo cinco horas la carta que la MUD le envió el pasado 24 de diciembre.

“Eso da una idea de cómo el Vaticano está siguiendo en tiempo real la crisis venezolana. Luego, 12 horas después, en su alocución Urbi et Orbi el Santo Padre hace referencia expresa al tema venezolano”, agregó.

Luego dijo: “Voceros del gobierno habían dicho que jamás se había planteado en la mesa de diálogo el tema electoral, que jamás se había planteado la libertad de los presos políticos. Resulta que acá quien lo dice no es la oposición sino el representante del Papa quien dice que sí se había planteado que se llegaron a compromisos y que no habían sido satisfechos”.

Señaló Torrealba que el incumplimiento de los acuerdos es una burla a los venezolanos y a la comunidad internacional. “Burla que es extremadamente peligrosa en el marco de una situación inflamable desde el punto de vista económico y social como la que estamos viviendo”, acotó.

El vocero de la MUD destacó que la carta enviada al Vaticano no solo advierte que sin el cumplimiento de las condiciones, entre las que se encuentran reconocer la crisis humanitaria y devolverle sus competencias a la Asamblea Nacional, no podrá reanudarse el diálogo directo sino que además “que los facilitadores deberán estar presente en el país para verificar in situ, sobre el terreno, este incumplimiento y para presionar a las partes a que cumplan lo acordado”.

Indicó la importancia de que se cumplan las condiciones pues, en su opinión, esto evitaría un 2017 aún más grave en el marco de una situación inflamable desde el punto de vista económico y social.

“No queremos que la perspectiva de 2017 sea igualmente conflictiva por eso requerimos ahora más que nunca la ayuda de la comunidad internacional para que aquello que se acuerde se cumpla y pueda avanzarse hacia la construcción de una solución política, pacífica, electoral constitucional y democrática a la crisis venezolana”, concluyó.

Por otro lado, Torrealba Ratificó que se requiere ahora más que nunca la ayuda de la comunidad internacional para lograr el cumplimiento de lo acordado y para avanzar hacia “una solución pacífica, electoral, constitucional y democrática” a la crisis venezolana.

Destacó la necesidad de “armonizar” dos líneas de acción en cuanto al ámbito internacional de lucha: el planteamiento dialogante que nace del Vaticano y la aplicación de la Carta Interamericana Democrática que tiene como escenario la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Creo que hemos llegado a un punto en que ambas dinámicas se pueden compatibilizar en una sola y única estrategia de apoyo internacional a la causa del pueblo venezolano”, apuntó Torrealba, quien subrayó el interés del Vaticano por buscar mecanismos para que se cumplan los acuerdos.

“Y uno de los mecanismos es, por cierto, la Carta Interamericana Democrática de la OEA o el Protocolo de Ushuaia de Mercosur”, apuntó Torrealba, para quien es importante analizar este punto de cara al 2017.

Etiquetas: acuerdos | diálogo | MUD | reitera