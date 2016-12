Mientras haya vida hay esperanza

Adagio popular que no por antiguo, caduco. Con plena vigencia en nuestra Venezuela actual, que humillada por el socialismo en gobierno y traicionada a manos del colaboracionismo opositor, tiene en su propio existir motivo suficiente para continuar trabajando en pro de la liberación nacional.

Aprender de los errores cometidos, avanzando por sobre las debilidades inherentes, son el mejor fundamento para justificar dicha esperanza habida cuenta que la experiencia universal brinda variadas razones para depositar la confianza en tal tratativa. De cierto que esta Navidad 2016 se antoja entre las más tristes bajo la dictadura socialista, más no por ello carece de un profundo contenido moral, lo bastante como para potenciar las jornadas libertarias por venir.

Tiempo de reflexión en torno a la omnipotencia del Señor cuando de sus designios se trata, el nacimiento del Mesías es demostración fehaciente en torno a la necesidad de orar a Dios por su indispensable apoyo, al tiempo de trabajar con denuedo para la concreción de nuestras más nobles aspiraciones, honrando así la divina obra de creación.

Tal como: ¨Nada se mueve sin la voluntad de Dios¨, refrán al que otorgamos plena certeza, no lo es menos que el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21 establece que: ¨El que tiene mis mandamientos y los conserva, ése es el que me ama; y quien me ama, será amado de mi Padre, y Yo también lo amaré, y me manifestaré a él”.

Por ende, si continuamos clamando al Señor por sabiduría y fuerzas, para vencer los grandes obstáculos que impiden la libertad de Venezuela, el premio por tan grande empresa tendrá justa respuesta; nos corresponde mantener tal rumbo, pues Dios, juez perfecto, siempre cumplirá en favor de sus fieles. Ora y labora.

