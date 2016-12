Maduro: En la madrugada llegan 35 millones de billetes de Bs. 500

ND / Foto Twitter: @PresidencialVen/ 26 dic 2016.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este lunes que en la madrugada de este martes (1:00am) estará llegando al país un cargamento de billetes de 500 bolívares, pertenecientes al nuevo cono monetario y recordó que el 2 de enero de 2017 saldrá de circulación el billete de 100 bolívares.

“Siguen llegando los billetes del cono monetario. A la 1 de la mañana está llegando un avión que debió llegar hace ocho días, pero con el saboteo de las líneas aéreas no pudo. Me informó el ministro Néstor Reverol hoy en la tarde, que ya están listas varios millones de moneda de 50, de 100 y 35 millones de piezas de 500 bolívares en 71 panelas que cada una pesa 45,2 toneladas”, dijo el Primer mandatario durante la transmisión de su programa radial, La hora de la salsa.

Recalcó que este nuevo cono monetario es un “golpe a las mafias de Maicao” y esto –según- resultó de la “colaboración del pueblo de Cúcuta”.

“Es que el pueblo de Cúcuta me ama. Yo me lanzo a alcalde Cúcuta y gano; me lanzo a gobernador del Norte de Santander y también gano con más del 50%, pero no puedo, porque soy venezolanito”, añadió.

