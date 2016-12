Maduro: Le reitero al Papa mi compromiso con el diálogo

ND / Foto Twitter: @PresidencialVen/ 26 dic 2016.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que el Gobierno nacional asistirá al diálogo con la oposición el próximo 13 de enero, aun cuando la Mesa de la Unidad Democrática reiteró más temprano que no acudirá a este encuentro, mientras el oficialismo no cumpla con los compromisos acordados en los encuentros anteriores.

Así lo dejó saber en un mensaje que envió al papa Francisco durante la transmisión de su programa radial, La Hora de la Salsa.

“Quiero reiterarle al papa Francisco mi compromiso con el diálogo, con la paz y con la palabra de Dios. Venezuela necesita un proceso de encuentro y el diálogo no tiene alternativa”, dijo.

En relación a la carta que envió el principal vocero de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba al Vaticano, Maduro aclaró: “La carta de ‘Chúo’ fue al Secretario de Estado del Vaticano, yo me comunico directamente con el Papa y fue el Papa quien decidió a Claudio María Chelli como facilitador y el 13 de enero hay una cita que debemos cumplir. Nosotros lo vamos a cumplir, porque Venezuela necesita diálogo”.

Y agregó: “No puede ser que el gran regalo de mi amigo ‘Chúo’ Torrealba, que me cae muy bien, aunque él insista en querer caerme mal; no puede ser que su regalo sea una carta al papa Francisco diciendo que él se va para la guerra, que aquí no se dialoga, porque quien no dialoga va para una guerra. Y llama a una intervención a Venezuela; Chúo, no lo has logrado ni lo lograrás jamás”.

Recalcó que la MUD “odia a los venezolanos y se odian entre sí mismo. Tú sabes lo que es mandarle una carta al Secretario de Estado diciendo que ya basta de diálogo, pero qué te pasa Chúo Torrealba, te cayeron mal las hallacas. Qué cosa te fumaste o qué te tomaste, Chúo Torrealba. Paz es lo que necesitamos”.

Y remató: “Más temprano que tarde los veré una vez más sentados frente a mí, con los facilitadores internacionales. Le he dicho a Jorge Rodríguez que converse con los facilitadores, les lleve un regalito y les reitere que el camino de Venezuela es el diálogo. La mano firme para que se respete al pueblo”.

