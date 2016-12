José Antonio España: No hay condiciones reales para reanudar la mesa de diálogo

ND / Yalezsa Zavala / 26 dic 2016.- El diputado de la MUD, José Antonio España, precisó este lunes que son los venezolanos, a través del voto, los que resolverán la crisis que atraviesa el país, luego que el gobierno “incumpliera” con los acuerdos suscritos en la mesa de diálogo.

En entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, el parlamentario se refirió a las recientes declaraciones del papa Francisco sobre Venezuela. En ese sentido, recordó que el gobierno “incumplió” con la mayoría de los acuerdos suscritos en la mesa de diálogo instalada hace un par de meses y, por esa razón, dijo que no existen “condiciones” reales para reanudar las conversaciones el próximo 13 de enero.

“El papa Francisco sabe lo que está pasando en Venezuela, sabe lo que padece el pueblo de Venezuela, sabe de la pobreza, de la desesperación y de la impotencia del pueblo porque no hay gasolina, porque no hay comida, porque no se consigue nada, porque la inflación se ha devorado el salario del venezolano. El Papa sabe de los sufrimientos del pueblo, de nuestra solicitud, de nuestro grito una y otra vez de que se abriera un canal humanitario de comida y medicina para el pueblo”, manifestó España.

Seguidamente, el parlamentario aseguró que “el Papa sabe lo que pasa en Venezuela. El Papa no quiere confrontación, está de acuerdo con que no se arme un ring de boxeo en Venezuela. Ahora, el Papa también sabe que el pueblo con su voto, con su decisión, es el que ayudará no solo a bajar tensiones sino a resolver este problema”, sostuvo.

En ese sentido, enfatizó que el país está cada día más “cerca del voto”. “Que sepa el Papa que no le cumplieron a Venezuela, no cumplieron con el diálogo, y que entonces es el pueblo con la Constitución, con el voto, el que va a resolver los problemas de nuestro país”, expresó.

“Nosotros seguimos luchando todos los días en la defensa de la Constitución. Está totalmente claro que más del 80% de los venezolanos quiere un cambio político”, puntualizó.

Dijo además que “Venezuela no quiere seguir montada en un ring de boxeo, Venezuela lo que quiere son soluciones a sus problemas; comida, medicinas, un gobierno que se ocupe de sus problemas”.

“La gente está pensando en lo que viene”

Por otro lado, el parlamentario aseveró que el referendo revocatorio sigue en el deseo de los venezolanos.

“El referendo revocatorio sigue en la Constitución, sigue en el pueblo, es el deseo del cambio. Este gobierno perdió el apoyo, perdió el cariño del pueblo hace mucho rato”, agregó.

Remató diciendo que “la gente está pensando en lo que viene. La gente quiere superar el presente y pensar en lo que viene, construir futuro”.

