Jorge Rodríguez: Un sector de la oposición está comprometido con la violencia

ND / 27 dic 2016.- El vocero del oficialismo ante la mesa de diálogo y alcalde, Jorge Rodríguez, acusó este martes a un sector de la Mesa de la Unidad Democrática de estar comprometido con la violencia e insistió que el gran problema de Venezuela es producto de la “profunda” división que ocurre en el seno de la dirigencia opositora.

Así lo dijo durante una entrega de juguetes en la parroquia La Pastora, en Caracas.

“Esa división se expresa en que no se ha podido poner de acuerdo acerca de cómo van a participar en el diálogo… La segunda es que hay un sector de la dirigencia que está profundamente comprometido con la violencia… No se lo vamos a permitir. No la permitimos en 2016 y mucho menos en 2017 cuando ya se vislumbra un panorama de recuperación económica”.

Recalcó que la oposición ha llenado de odio a algunos sectores de la población “y ahora no hayan cómo hacer para decir que el país quiere diálogo”.

Agregó que el próximo año será de recuperación económica y de salida de una “profunda crisis” causada, según dijo, por la guerra económica, una tesis del oficialismo que culpa a empresarios y opositores por la crisis económica.

Etiquetas: diálogo | Jorge Rodríguez | MUD | violencia