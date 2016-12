Jorge Rodríguez: Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa de diálogo

ND / 27 dic 2016.- El alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, reiteró este martes que el Gobierno no se levantará de la mesa de diálogo aun con la postura que mantiene la Mesa de la Unidad Democrática de no asistir al encuentro hasta tanto no se cumplan las condiciones acordadas.

“Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa. Insistiremos y mantendremos este proceso de diálogo que es lo que el pueblo quiere. Ayer conversé con el Monseñor Celli y nos deseó una Feliz Navidad”, comentó desde una entrega de juguetes en la parroquia La Pastora.

Rodríguez agradeció al papa Francisco las palabras dedicadas a Venezuela “que nos arropa a todos con sus deseos de concordia y por sus deseos de acompañamiento al proceso de diálogo”, dijo.

Insistió que el gran problema de Venezuela es producto, según, de la “profunda” división que ocurre en el seno de la dirigencia opositora.

“Esa división se expresa en que no se ha podido poner de acuerdo acerca de cómo van a participar en el diálogo… La segunda es que hay un sector de la dirigencia que está profundamente comprometido con la violencia…No se lo vamos a permitir. No la permitimos en 2016 y mucho menos en 2017 cuando ya se vislumbra un panorama de recuperación económica”, añadió.

Recalcó que la oposición ha llenado de odio a algunos sectores de la población “y ahora no hayan cómo hacer para decir que el país quiere diálogo”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: diálogo | Jorge Rodríguez | levantarnos | mesa | Psuv