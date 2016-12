Hugo Chávez Frías, el caballo de Troya…

La dictadura cubana en bancarrota por caída del muro de Berlín y el gobierno comunista de Rusia no podía continuar financiando la parasitaria revolución cubana, entonces el dictador Fidel Castro se trazó una estrategia política para no dejar morir de mengua la vegetal dictadura comunista; se propuso descubrir un líder (el golpista militar Chávez) débil mental ante los halagos y con delirios de grandeza y usarlo como Caballo de Troya, (marioneta) para abrir las puertas de las instituciones del Estado venezolano y de otros Estados del continente (foro de Sao Paolo) a criminales y narcotraficantes de ideología comunista para almacenar riquezas.

La primera institución a destruir a comienzo del mandato de Chávez fue el Poder Judicial con premeditación y alevosía. Aun así, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó un año más de mandato al presidente Hugo Chávez en recompensa por el añito regalado asumiendo que sería ratificada la presidenta de la CSJ y demás magistrados. Pero no contaron con la astucia del mentiroso y maniobrero golpista que los engañó mirándole a los ojos a magistrados ambiciosos con afán de seguir en sus cargos. No cumplió. Como siempre. Y no dejan de suspirar porque ahora los privilegios son ilimitados en el actual TSJ rojo rojito, los magistrados de hoy gozan de poder supraconstitucional, y de un plumazo la Sala Constitucional inhabilitó el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional electa el 6D/2015 por casi 8 millones de votos de oposición y que le permitiò obtner a la MUD 112 112 diputados, mayoría calificada.

La Sala Constitucional emitió una sentencia inconstitucional según la cual la nueva AN está en desacato hasta que desincorpore del cuerpo legislativo a los tres diputados del estado Amazona, disque porque fueron electos por fraude pero proclamado por el CNE y que hasta el día de hoy la Sala Electoral del TSJ no ha decidido al respeto ni tampoco el CNE ha decidido convocar a nuevas elecciones en la respectiva circunscripción electoral.

El 5 de enero 2017 se instala la nueva directiva de la Asamblea Nacional por mandato constitucional. Según analistas políticos el oficialismo impugnará la juramentación de la nueva directiva que presidirá el diputado Julio Borges del partido Primero Justicia porque la AN continúa en situación de desacato. La mayoría parlamentaria instala la AN y pasa a elegir y juramentar la Junta Directiva con el quórum reglamentario según la cual no invalida la legitimidad del acto, y menos con la verificación de quórum de 109 diputados de la MUD con la ausencia de tres diputados del estado Amazona, además de la presencia o ausencia de los diputados del oficialismo, que son minoría.

En Venezuela no hay autoridad alguna donde acudir cuando necesitamos hacer valer nuestros derechos. Reclamar los abusos que se cometen sobre nuestros derechos es imposible, no hay garantes de un orden justo; exigir el más mínimo derecho es tarea imposible de lograr. Pero hay autoridad para extorsionar y para garantizar la operatividad de la continuidad del crimen extramuros. La comisión de delitos está a la orden del día; los protagonistas funcionarios actúan solos o en complicidad con la delincuencia organizada de cuello rojo. La repercusión que tienen estos actos delictivos es que dejan en orfandad a la sociedad; hecho que se origina en la impunidad que camina por el medio de la calle sin que las instituciones del Estado tome carta en el asunto delictual. Los delincuentes sin obstáculo en vía libre y los ciudadanos correctos bajo sospecha y represión. Todo se resume en la infeliz impunidad del régimen en estos 18 años de dictadura, de destrucción masiva y de crisis humanitaria.

Otro caso de inestabilidad es la situación socioeconómica este año y los anteriores, con el incremento de la inflación y la inestabilidad del bolívar devaluado con medidas improvisadas como cuando rompió la lógica al materializar el cambio de nuevos billetes en diciembre y que generó colas kilométricas en los alrededores de las agencias bancarias, en cajeros electrónicos como por las taquillas para disponer de efectivo (cuando hace apenas 8 días atrás lo obligaron a depositarlo).

Hay múltiples preocupaciones en la actualidad, pero lo que realmente activa la “alarma roja” se deriva de las declaraciones públicas (respaldas por los hechos) presentadas el 17 de diciembre por el gobierno nacional cuando enuncia: Bienvenido con el estremecimiento de los billetes de 100 que no valen nada y con la llegada de los nuevos billetes de 500, de 1.000, de 20.000 (…) que no han llegado al país ni a las taquillas de los bancos públicos y privados, pero la vigencia del billete de 100 es hasta el 2 de enero de 2017. ¿Un juego como el cuento del gallo pelón? Por eso solicitamos ante el soberano y el todopoderoso la renuncia inmediata del Gabinete Económico.

Sin buscar responsables de doble vía: Nicolás Maduro arruinó la Navidad y el año nuevo a la mayoría de los venezolanos por su incapacidad para gobernar y por quebrar nuestro espíritu de alegría. Pero jamás podrán con el trabajador venezolano porque somos indestructible ante la adversidad. ¿Dónde están los nuevos billetes para los venezolanos? ¡Dijeron que el 15D! y nada. Hoy 28D y nada. ¡Cayeron por inocentes! ¿Será que se los robaron los narco-soles, colectivos-bachaqueros, los chulos cubanos o no hay papel? Y las colas continúan en bancos, cajeros, mercados, farmacias, morgues, buhoneros para conseguir billetes, alimentos, medicinas, urnas, juguetes, ropa barata o de garajes (de estreno) para pasar el cruel año 2016.

Al mal tiempo buena cara. Feliz año 2017.

Así de las cosas.

vaya al foro

Etiquetas: Jesús Alfonzo Sánchez