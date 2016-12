Florido: La MUD requiere ampliarse y ser coherente

ND / Yalezsa Zavala / foto: @LuisFlorido / 22 dic 2016.- El diputado presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, reiteró este jueves la necesidad de que se incluyan otros sectores de la sociedad a la Mesa de la Unidad Democrática.

“La mesa requiere ampliarse, que todos los sectores estén allí y podamos hablarle a los venezolanos sin recule. Que si vamos a decir que se va a activar Carta Democrática no se diga por otra parte que no se hará, que si vamos a Miraflores otros no digan lo contrario”, manifestó Florido en rueda de prensa.

Según reportó Globovisión, el parlamentario aseguró que es necesario estimular al mismo tiempo la calle y el voto.

Por su parte, el diputado Luis Stefanelli, quien se incorporó hoy a las filas de Voluntad Popular, precisó que aunque no puede hablar mal de Un Nuevo Tiempo, partido al que pertenecía, considera que tiene que “asumir la dirección que considera más correcta y esa es VP”.

Etiquetas: Luis Florido | MUD