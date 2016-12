Es la hora de saltar la talanquera

El que salta la talanquera es aquel privilegiado que dice creer en un proyecto político pero luego de chulearlo, lo traiciona. En cambio quien desde las bases populares (chavismo de a pie) sigue defendiendo un mismo proyecto colectivo y sin tapujos expresa sus diferencias hacia algunos “representantes” del proyecto, no comete ningún salto de talanquera. Como marxista que no bajo la cabeza ni le jalo a nadie, me inscribo en este segundo grupo (pueblo rebelde) aunque en la izquierda existan ciertos divos, jamecates y eunucos que no lo toleren.

Por ejemplo el cristiano cree en su iglesia pero denuncia al cura pederasta que viola los principios de Dios.

El comunista cree en las ideas de Marx y Lenin pero se opone a los farsantes dirigentes que usando la tarjeta del PCV apoyaron al opusdiano Rafael Caldera para Presidente y más tarde dividieron al polo de Hugo Chávez con candidatos patalelos.

El comunicador popular apoya que VTV sea para todos los venezolanos, pero critica públicamente al inepto encargado del canal cuando expone al Presidente a torpezas comunicacionales como Villa Rosa 2016 o cuando arrogantemente impone un veto cobarde contra opinadores revolucionarios que no pertenecen a su corral de incondicionales.

El chavista lucha apasionadamente por la Revolución Bolivariana pero con la misma pasión juzga y señala por sus resultados mediocres al funcionario que comete corrupción, burocratismo, despotismo, aburguesamiento, maltrato al ciudadano, y que por tales desatres destruye el legado de Chávez, arruina a la Patria y espanta los votos revolucionarios.

Todos estos individuos de mala conducta son enemigos del pueblo, son diablos ocultos, son un cáncer dentro de los respectivos organismos; para defenderse y seguir disfruntando del poder dicen que los denunciantes (pueblo) quieren destruir a la institución (iglesia, VTV, PCV, Revolución, etc) porque van a saltar la talanquera.

Pero en verdad lo que el pueblo busca es salvar la vida del organismo extirpando el cáncer. La mentira tiene patas cortas y tarde o temprano el tumor será extirpado.

El pueblo no salta la talanquera nunca porque su lucha es siempre defender su derecho a la igualdad y al bien colectivo.

En cambio, son los aprovechadores mala conducta quienes no teniendo cómo chupar más de la institución, quienes al final saltan la talanquera, o sea, salen del closet.

Todos esos pelucones en su momento fueron grandes jalamecates del gobernante de turno hasta que los botaron y fue ahí cuando dijeron ES LA HORA DE SALTAR LA TALANQUERA, para muestra un famoso saltador que decía “Chávez es un patrimonio nacional” y luego ustedes saben en que se ha convertido…

Etiquetas: Jesús Silva R.