Enrique Márquez: La decisión del diputado Stefanelli fue guiada por el oportunismo

ND / 27 dic 2016.- El presidente del partido Un Nuevo Tiempo y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, calificó de oportunista e injustificada la decisión del diputado Luis Stefanelli de abandonar las filas de UNT para sumarse a Voluntad Popular.

“El diputado tomó la decisión de abandonar las filas del partido, lo que catalogamos como una decisión sin justificación, guiada por el oportunismo, y nos obligó a tomar la decisión de reorganizar UNT en Falcón para manejar de manera satisfactoria la situación lamentable para nuestro partido y así poder revisar con detalle las actuaciones de nuestras autoridades regionales en ese estado, donde tenemos una participación política importante”, dijo el diputado durante una entrevista en Unión Radio.

Márquez aclaró que hasta los momentos no ha podido conversar con Stefanelli, tampoco conocieron previamente las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

Aclaró que la intervención de UNT Falcón se extenderá hasta que se revise a profundidad lo sucedido.

“Convocaremos a una reunión, un proceso regional, para la ratificación o el nombramiento de nuevas autoridades en el estado Falcón”, añadió.

En cuanto a la polémica que se ha desatado en torno a UNT no solo con la salida de Stefanelli sino dos diputados sancionados por no asistir a la última sesión de la AN, Márquez dijo: “No es un problema estructural del partido. Somos parte de la realidad en nuestro país estos temas puntuales los manejaremos y saldremos como siempre comprometidos con Venezuela buscando un cambio político a este modelo anacrónico, a este modelo político y económico y fracasado”.

Sobre el impasse con Voluntad Popular, el diputado explicó que después de que los diputados de UNT, William Barrientos y Adolfo Superlano, se ausentaran de la plenaria en la AN -donde se escogerían a los rectores del Consejo Nacional Electoral-, el partido Voluntad Popular comenzó a lanzar acusaciones contra UNT. Luego ha habido otras acusaciones, el propio alcalde David Smolansky, que ha lanzado acusaciones serias contra el partido. Al igual que VP, UNT es un partido absolutamente autónomo en sus decisiones, nos sometemos al escrutinio de la opinión pública pero no aceptaremos este tipo de críticas malintencionadas de otros partido”, sostuvo.

Recalcó que UNT ha intentado conversar con VP, “pero hasta ahora lo que hemos obtenido han sido ataques. Vamos a esperar que llegue la sindéresis. Actuamos con respeto y consideración pero no consentiremos que ataquen a los militantes de nuestro partido de manera injusta como pretenden hacer individualidades de VP”, enfatizó.

Antes de finalizar la entrevista, Márquez aprovechó el espacio para desmentir que algunos militantes de UNT estén negociando con el gobierno. “Es absolutamente falso e injusto con Manuel Rosales. No hay ninguna negociación a cambio de condición alguna para Manuel. Jamás entraremos en negociación con el gobierno con intereses sectarios y partidistas porque eso lo que haría es un favor para que este régimen que tanto daño ha hecho al pueblo continúe en el poder”.

Etiquetas: AN | diputado | Enrique Márquez | Luis Stefanelli | oportunismo | UNT