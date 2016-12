“Chúo” Torrealba, sobre la MUD: Este año no se hizo lo que se tenía que hacer

ND / 27 dic 2016.- El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba, aseguró este martes que ocupará este cargo dentro de la coalición de oposición hasta que sus integrantes así lo quieran, esto en referencia a una ola de mensajes en redes sociales en donde usuarios piden su renuncia.

Sobre este tema, Torrealba precisó que esta petición no proviene de un “sector importante del país” como lo hicieron ver los periodistas Alonso Moleiro y María Fernanda Flores en su programa radial Gente de Palabra, y al respecto, el comunicador afirmó tener sus reservas sobre lo que se dice en plataformas digitales, sobre todo en Twitter.

“Yo estoy hasta el momento que la Unidad quiera que esté acá. Aquí yo fui llamado y designado por unanimidad, es así como estoy en este puesto. Ahora, que haya un sector importante del país…yo tengo mis serias reservas ante esa usurpación electrónica de la ciudadanía como son las redes sociales”, expresó.

Sobre la reestructuración de la MUD, Torrealba no quiso adelantar los primeros acuerdos que se anunciarán al respecto, sin embargo, aconsejó que la MUD debe dejar a un lado el ser una alianza electoral y pasar a convertirse en una alianza política , “tenemos que tener una Unidad de propósito. No les parece extraño que tenemos todo un año diciendo que este gobierno va de salida, pero aquí nadie nunca dijo cuál era el proyecto de reconstrucción nacional; pues de eso hay que hablar ahora. Eso es el propósito”, sostuvo.

Y añadió: “Lo que antes no hacíamos, ahora hay que hacerlo. Eso se está debatiendo, todo el mundo está de acuerdo en que hay que reestructurar, yo adelanto los criterios para que no sea un tema cosmético, de cambiar solo nombres. Ahora no quiero que se llama Secretario Ejecutivo, sino Coordinador General”.

Torrealba insistió que los partidos políticos deben asumir la vocería de la Mesa; “no puede ocurrir que se tomen decisiones importantísimas y que voceros políticos digan: yo me enteré por televisión”.

“Uno de los grandes problemas que hemos tenido es que la MUD parece ser tres grandes letras y un señor pelón mal encarado. Eso era la MUD y debemos cambiarla. Los partidos políticos deben tomar la vocería política”, reiteró.

En relación al balance de la MUD en 2016, precisó que “se llegó a este año habiendo vencido con 70% la Asamblea Nacional y un país 80-20 a favor. Terminamos un 2016 con un Gobierno agrediendo al pueblo de manera masiva y cercando por completo a la Asamblea. Lo digo con honestidad, este año no se hizo lo que se tenía que hacer para corresponder con la necesidad de cambio que el país tenía. Nuestro drama es retomar la senda de la victoria del 2015 y dejar esos temas de incoherencia en el 2016. Febrero será un año muy importante para el país y para llegar a él, tenemos que sobrevivir a enero, ¿Cómo? estando unidos”, concluyó.

