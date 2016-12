Alberto Betancourt: El gobierno mató el revocatorio y ahora tenemos que insistir en las elecciones de gobernadores

Enrique Meléndez / especial Noticiero Digital / 23 dic 2016.- Alberto Betancourt, secretario nacional de profesionales y técnicos de Acción Democrática, afirma que las elecciones regionales tienen que ir lo antes posible. “El CNE acaba de decir que serán para el mes de junio. Nosotros insistimos en que tienen que ser antes del mes seis, porque nos corresponde”.

¿Por qué AD se retiró de la mesa de diálogo?

-No es que AD se retira de la mesa de diálogo. AD le plantea al país en un momento que era necesario sentarse todos los factores de la unidad a conversar con el gobierno teniendo como intermediarios a la iglesia católica y a la comunidad internacional; para demostrar ante el mundo que quien siempre ha fallado ha sido el gobierno.

-Ahora nuestro planteamiento ha sido sencillo: ¿para qué permanecer en una mesa que no da resultados por culpa del gobierno? Bueno, nosotros nos retiramos de la mesa, porque esas conversaciones no llevan a ningún resultado. Pero ese fue el acuerdo de todos los que estábamos en la Mesa representando la MUD; no fue solamente AD sino todos los factores democráticos; porque nosotros seguimos jugando a la gran unidad nacional.

¿Por qué fueron a un segundo diálogo si ya el gobierno no había cumplido con los acuerdos del primero?

-Pensar que íbamos en un solo día a resolver los problemas, eso no es así. Allí también la mesa se centró en una serie de comisiones para revisar lo que eran las propuestas. Allí estaba la propuesta de los presos políticos; estaba la propuesta del problema de la AN; el problema con el TSJ; el problema económico.

-Se estaban estudiando todos los factores. Pensar nosotros que en una o dos reuniones eso se iba a resolver, eso era mentira. Nosotros estamos conscientes de que ese es un proceso largo. Pero tiene que ser serio, y quien no fue serio fue el gobierno. El gobierno se comprometió en que para la segunda discusión iba a hacer una serie de deliberaciones que no cumplió. Iba a hacer lo de los presos políticos, lo de la AN, y no cumplió, quien falló fue el gobierno.

-Nosotros insistimos: si tenemos que sentarnos con quien sea, donde sea; para resolver el problema de Venezuela, a los fines de devolverle su democracia, lo vamos a hacer. Pero eso sí: con respeto, con objetividad, y con mucho sentido de verdad, de querer resolver los problemas del país.

¿El revocatorio contra Maduro está muerto?

-La salida de este gobierno como tema central se trató a lo largo de este año a través de lo que fueron varias propuestas. Estaba el revocatorio, estaba la enmienda, estaba la renuncia. Nosotros en AD propusimos la enmienda. Había quienes pensaban que lo mejor era la renuncia. Sin embargo, la que al final decidimos fue el revocatorio.

-Ese revocatorio, como la opinión pública sabe, tuvo múltiples contratiempos por culpa del gobierno; pues situación que le ponían a la oposición, situación que resolvía; en primer lugar estaba establecido que el 20% de las firmas podían ser recogidas a nivel nacional y, luego, el gobierno saca una resolución donde impone que no se podían recoger a nivel nacional sino por circunscripción; por último, el gobierno mata el revocatorio con una decisión de carácter penal y no electoral, a propósito de una impugnación que hace alegando fraude.

-Ahora, ¿para qué vamos a insistir ahorita en un revocatorio que no va a dar los resultados que nosotros queríamos que se dieran en el año 2016 para sacar, no solamente a Maduro sino al gobierno? Si el revocatorio no se hace en el 2016, no tiene sentido hacerlo en el 2017. Lamentablemente, sí, te repito, el gobierno mató el revocatorio.

¿Qué planes tiene la oposición para 2017? ¿Impulsar las elecciones regionales?

-Esas elecciones tenían que hacerse en el 2016. Por cronograma, en el 2016 tenían que elegirse los gobernadores y en el 2017 tenían que elegirse los alcaldes y los concejales. El problema del revocatorio trajo como consecuencia que se pospusieran las elecciones regionales de gobernadores. Nosotros tenemos que insistir con las elecciones de gobernadores; porque están en la ley; porque no tienen ninguna posibilidad de cambio.

-Las elecciones tienen que ir. El CNE acaba de decir que serán para el mes de junio. Nosotros insistimos en que tienen que ser antes del mes seis. Pero, ¿qué va a plantear AD para el 2017? Unidad. La unidad de todos los factores políticos. No a los personalismos. Nosotros no estamos en un momento para estar jugando a los personalismos.

-El trabajo en conjunto y diario en todas las comunidades y en los 363 municipios que tiene el país en los 24 estados. Eso es lo que plantea AD; un trabajo real, serio; que no nos estemos atacando los unos a los otros. La unidad no puede ser atacándonos los unos a los otros. La unidad no puede ser un grupo de personas tratando de ver quién es candidato presidencial o no. La unidad tiene que ser una unidad para devolverle a Venezuela su alegría; su democracia; que regresen nuestros muchachos; que regresen nuestros presos políticos; que se restablezca el sistema democrático.

-Eso es lo que nosotros estamos planteando en AD. Y por eso es que duélale a quien le duele, el partido que más ha trabajado por la unidad; sin ningún tipo de personalismos, es AD, y lo vamos a seguir haciendo. Lo hicimos en el 2016, y lo vamos a seguir haciendo en el 2017.

¿Por qué AD no insistió desde comienzos de año en que se tenían que hacer las elecciones regionales en el 2016?

-Por supuesto, nosotros desde comienzos de este año planteamos que las elecciones regionales tenían que llevarse a cabo en la fecha establecida; que era en diciembre de 2016. A la fecha de hoy; cuando estamos conversando, ya deberíamos tener 24 gobernadores de la oposición si no hubiésemos caído en todo ese problema del revocatorio, y ya le hubiésemos dicho al país que este gobierno tiene un rechazo nacional cuando pierde las 24 gobernaciones.

-Pero en aquel momento el decir eso, era como nosotros decir que no queríamos el revocatorio, y entonces a lo mejor nos hubiesen dicho que estábamos trabajando en función del gobierno, y nosotros trabajamos en función de la unidad. El pueblo venezolano quería el revocatorio, nosotros aprobamos esa línea y trabajamos fuertemente para que el revocatorio se diera.

-Hoy le decimos al país que tenemos que trabajar para mantener la unidad; para no atacarnos entre nosotros, y para garantizar el próximo año las elecciones regionales tanto de gobernadores, como de alcaldes y concejales. Porque vamos a ganar el 99% del país para así devolverla al país su democracia.

¿Por qué se suspendieron las acciones de calle durante las dos sesiones de diálogo? El alcalde Ocariz dijo que él no sabía por qué ocurrió eso. ¿Qué sabe usted?

-Nosotros no suspendimos las acciones de calle sino que se pospusieron en función del diálogo. Pues no tiene sentido el llevar una agenda cuando se suponía que en una mesa de discusión pudiéramos llegar a un acuerdo; con mucha responsabilidad la oposición pospuso las acciones hasta ver cómo funcionaba el diálogo, y lo hicimos con la finalidad de que la comunidad internacional se diera cuenta que aquí hay una oposición seria; una oposición responsable; una oposición que, definitivamente, el principio básico que tiene es el rescate de la democracia y que da su palabra.

-De modo que nosotros cumplimos a ese respecto. El gobierno no cumplió y siguió atacando a la AN. Siguió persiguiendo a nuestros dirigentes políticos. No soltó a quienes había dicho que iba a soltar, y, al contrario, los ataques contra la oposición fueron de mayor grado; a lo que habría que agregar la burla del presidente. Entonces, en ese momento, nosotros le dijimos a la comunidad internacional: se fijan, quién no cumple, quién falla; quien está mintiendo; quien no quiere resolver los problemas del país no es la oposición sino es el gobierno chavista que encabeza Nicolás Maduro.

¿Está trancado en Venezuela el juego político? ¿Qué salida vislumbra usted?

-Yo no diría que el juego político está trancado hoy por hoy. Yo creo que el trabajo político hay que seguirlo haciendo. Nosotros tenemos un gobierno que, lamentablemente, para el país está acabando con los cimientos de la democracia. Tenemos un gobierno que sabe que cuando entregue va a tener que darle cuenta a la justicia venezolana o a la justicia internacional; pues estamos ante un gobierno que lo vinculan a cosas oscuras como el narcotráfico y la corrupción.

-Un gobierno que no permite que la AN funcione. Un gobierno que ha decidido que hay alcaldes de primera y alcaldes de segunda; que hay gobernadores de primera y hay gobernadores de segunda; si tomamos en cuenta que a las alcaldías y gobernaciones de la oposición no les han otorgado lo que les corresponde para los aguinaldos de sus trabajadores; mientras que ya se los dieron a las alcaldías y gobernaciones del gobierno.

-Entonces, tú tienes ese gobierno en función del cual nosotros tenemos que hacer un arduo trabajo de unidad, permanente, y tratar de luchar para que el gobierno salga por una vía pacífica, electoral, democrática y constitucional. Nosotros en AD seguimos trabajando en esa vía, e impedir que haya muertos; que nos matemos los unos a los otros en este país. Yo estoy seguro de que eso se va a producir más temprano que tarde y vamos a tomar el camino de la reconstrucción nacional.

-Fíjate, si nosotros partimos de los hechos; de lo que está sucediendo, cualquiera pudiera decir que se vislumbra una salida bien difícil para el país. Insisto, nosotros en AD trabajamos permanentemente por una salida democrática, electoral, constitucional y pacífica. Esa es la vía. Cualquier vía distinta a esa le haría un favor al gobierno, que es lo que el gobierno quiere.

¿Qué informe tiene AD sobre lo ocurrido en el estado Bolívar y otros estados con motivo del decreto de la salida de circulación del billete de cien bolívares?

-Eso forma parte de una política muy mal llevada del gobierno en el tema económico: el problema del desabastecimiento; luego el problema del recoger el dinero; el problema de la carestía de los productos; el problema del desabastecimiento de las medicinas. Todo eso lleva a una sociedad que implosionó. En ese caso comenzó una implosión social, por decirlo así, en Tumeremo que luego se extiende a Ciudad Bolívar.

-Por supuesto, se une esto a lo que es el hampa común. Lo que es lamentable: irrumpieron en los negocios de los comerciantes chinos. Hoy se habla de que cerca del 70% de los comercios chinos fueron destrozados. Hoy la población de Ciudad Bolívar atraviesa una situación bien difícil. No consigue comida. No consigue el efectivo. Esa región está en una situación bien dramática. Nosotros en AD, por cierto, nuestro secretario general ha estado llamando a la ayuda que hay que brindarle al estado Bolívar.

-Pero eso no deja a un lado que hay que revisar la conducta del gobernador; por qué él dejó que eso llegara a ese nivel: la conducta de los militares, la conducta de la policía; por qué las bandas armadas llegaron a meterse en casas de familia; donde la gente tuvo que salir a defender su propiedad. Esa pelea de pueblo contra pueblo que nosotros no queremos. Nosotros hacemos responsable de lo que sucedió allá al gobierno de Nicolás Maduro y al gobierno de Rangel Gómez, y por la misma situación que está ocurriendo a nivel nacional por este mismo problema.

